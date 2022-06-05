بصورة كوميدية.. نادر حمدي وزوجته يشاركان متابعيهما لحظات الحمل

نشرت سارة حسني زوجه الفنان نادر حمدي، صورة كوميدية تجمعها معه وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت سارة حسني بصورة كوميدية وهي حامل، وعلقت قائلة: "tb 9 months October 2021 ما أنا مش هتعب لوحدي".

وكان الفنان نادر حمدى، أعلن عن استقبال مولوده الأول من زوجته سارة حسني، كاشفًا عن اسمه وهو «سيف».

وكتب نادر حمدي، في منشور عبر فيسبوك وانستجرام: «الحمد لله ربنا أنعم عليا وزرقنى بولد.. سيف نادر حمدى»، لتنهال عليه التعليقات والتهاني من محبينه وجمهوره وأصدقاءه النجوم.

وشارك الفنان نادر حمدي، جمهوره صورة جديدة بصحبة الهضبة عمرو دياب أثناء حفله الأخير بالتجمع الخامس، ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب نادر حمدي لـ عمرو دياب من خلال صورتهما: أنا لو تبقى معايا بيترج "المسرح" يتهز.