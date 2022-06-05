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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات صباحية قوية لـ سيراميكا كليوباترا خلال معسكر برج العرب

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة المدير الفني للفريق أحمد سامي، تدريباته الصباحية خلال معسكره ببرج العرب والذي انطلق يوم، 3 يونيو، ويستمر حتى 9 من الشهر ذاته.

وفضَّل أحمد سامي، استغلال فترة التوقف الدولي بخوض معسكر مغلق للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري العام والتي سيتم ضغطها حتى نهاية المسابقة 31 أغسطس.

وقرر الجهاز الفني خوض معسكر مغلق في برج العرب، واستغلال هذه الفترة في تعديل خطط وواجبات بعض اللاعبين، وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق.

ويعتزم الجهاز الفني، استغلال فترة التوقف، لتنفيذ أفكاره الفنية المختلفة، التي كان من الصعب تطبيقها، وسط تعاقب المباريات.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة بالدوري العام هذا الموسم.

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سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا احمد سامي

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