مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه أيوة بعترف بعد تعافيه من المرض.. فيديو

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانية والتي تحمل إسم "أيوة بعترف " وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهر يوتيوب .

أغنية أيوة بعترف : من كلمات وألحان مصطفى كامل وتوزيع باسم منير .

مصطفى كامل يطرح أغنية "عنوان الحياة"

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، من قبل أغنية "عنوان الحياة" على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك الماضى، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

كما طرح مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

وعكة مصطفى كامل

قبل أيام قليلة، تصدر الفنان مصطفى كامل، تريند جوجل بعد تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى، حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية وقرر المغادرة فى نفس اليوم .

وكانت حالة مصطفى كامل الصحية، صعبة حيث شعر ببعض الآلام واعتقد إنه يعانى من أزمة قلبية إلا أنه بعد الفحوصات الخاصة به اتضح إنه يعانى من هلع عصبى