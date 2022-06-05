عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برافو كابتن إيهاب.. خالد عبد العزيز يشيد بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أشاد الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا، في المباراة المقامة مساء اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وكتب خالد عبد العزيز في تويتة له عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “التشكيل الذى إختاره كابتن إيهاب جلال ليبدأ به منتخبنا الوطنى مباراته مع غينيا يؤكد أنه متمسك لأبعد الحدود بالفرصة التى أتيحت له لتدريب منتخب مصر الأول ولن يفرط فيها بسهولة، براڤو كابتن إيهاب”.

نبيل الحلفاوي: مطلوب من المنتخب أن يفقد الذاكرة عن الـ11 عاما الماضية

عمر ربيع ياسين: اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.

الدكتور خالد عبد العزيز خالد عبد العزيز تشكيل منتخب مصر منتخب مصر غينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

شوبير : الأهلي حسم صفقة الدفاع ويبحث عن مهاجم

موضوعات متعلقة

كان زمانا مع بعض.. سعد الصغير يمزح مع محمد صلاح بصورة قديمة |شاهد

نبيل الحلفاوي: مطلوب من المنتخب أن يفقد الذاكرة عن الـ11 عاما الماضية

كريم عبدالعزيز ينشر البرومو الرسمي لـ فيلم كيرة والجن.. فيديو

داخل السيارة.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور لها

من داخل الجيم.. كارمن سليمان تبهر الجمهور بإطلالة رياضية عبر إنستجرام

شوبير بعد فوز رافائيل نادال بـ رولان جاروس: أسطورة مش إنسان عادي

هنا الزاهد تهنئ شقيقتها فرح بـعيد ميلادها.. شاهد

وسط الأشجار.. هنا شيحة تجذب الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. محمد صلاح يحاول والونش يهدر فرصة محققة لمصر أمام غينيا

2000 جنيه | المدارس الخاصة ترد على المتداول بزيادة المصروفات 10% ..فيديو

30 قذيفة في 10 دقائق..قصف مكثف من أوكرانيا على دونيتسك

التموين: حذف البطاقات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر.. وللمسافر بعد 90 يوما

الناتو يعلن بدء مناوراته العسكرية في بحر البلطيق

في بيان رسمي| السعودية : نشجب ونستنكر التصريحات المسيئة لـ النبي بالهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ