برافو كابتن إيهاب.. خالد عبد العزيز يشيد بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا

أشاد الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا، في المباراة المقامة مساء اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وكتب خالد عبد العزيز في تويتة له عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “التشكيل الذى إختاره كابتن إيهاب جلال ليبدأ به منتخبنا الوطنى مباراته مع غينيا يؤكد أنه متمسك لأبعد الحدود بالفرصة التى أتيحت له لتدريب منتخب مصر الأول ولن يفرط فيها بسهولة، براڤو كابتن إيهاب”.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.