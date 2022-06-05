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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع ياسين: اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية

عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن اتحاد الكرة المصري يدرس تقليل عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية خلال الموسم الجديد.

وكتب عمر ربيع ياسين في تويتة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات “تويتر”: “اتحاد الكرة المصري يدرس تقليل عدد اللاعبين الاجانب في قوائم الأندية في الموسم الجديد لـ ٣ او ٤ لاعبين بدلا من ٥”.

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وفي سياق متصل يدرس اتحاد الكرة أيضا وضع بعض الشروط للتعاقد مع اللاعبين الاجانب أبرزها أن يكون اللاعب شارك في 10 مباريات دولية على الأقل مع منتخب بلاده بجانب وضع فئات مادية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب.

كما يدرس اتحاد الكرة أيضا الغاء مسابقة الناشئين مواليد 2001.

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