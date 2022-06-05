اتحاد الكرة يتكفل بعلاج الحكم وائل فاروق

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، التكفل بمصاريف علاج الحكم وائل فاروق، والذي تعرض لحادث مروع خلال الساعات الماضية تسبب في احتجازه في العناية المركزة.

وتعرض وائل فاروق أحد حكام الدرجة الأولى بمنطقة القاهرة، لحادث مرور بمنطقة ألف مسكن، دخل على إثره إلى المستشفى بسبب حالته الخطرة.

واستقبل مستشفى السلام الدولي الحكم وائل فاروق، ليتم نقله إلى غرفة العناية المركزة بسبب خطورة حالته الصحية، بسبب نزيف حاد.

ويُعاني الحكم وائل فاروق من كسر في الجمجمة إثر الحادث، الأمر الذي أدى إلى نزيف حاد في المخ، مما تسبب في غيبوبة تامة، جعلت المستشفى تضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.