كولومبيا تفوز على السعودية بهدف نظيف إستعداداً لكأس العالم

تعرض منتخب السعودية للخسارة من نظيره كولومبيا، بهدف للاشئ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، في إطار إستعدادات المنتخبين لكأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، عن طريق رافاييل موري.

وشهدت مباراة منتخب السعودية وكولومبيا، في إطار تحضيرات المنتخب السعودي لخوض نهائيات كأس العالم 2022، غياب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وصرّح مدير المنتخب حسين الصادق لقناة "ssc" السعودية، بأن المدرب الفرنسي تعرّض لوعكة صحية أمس السبت، وبناء على توصية الطبيب المعالج لم يتمكن هيرفي من التواجد مع الأخضر في مباراة كولومبيا الودية.

وطمأن الصادق الجميع بأن جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها هيرفي رينارد مُطمئنة.

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 قطر، التي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا، المكسيك.

تشكيل السعودية

حارس المرمى: محمد العويس

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، حسان تمبكتي، سلطان الغنام

الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، هتان باهبري

الهجوم: عبدالله الحمدان، خالد الغنام، فراس البريكان.