شعبة المواد الغذائية: طن الأرز انخفض ألف جنيه والزيت 700 .. فيديو

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن اليوم شهد انخفاضا في أسعار الأرز غير المعبأ بمعدل ألف جنيه في الطن الواحد وهذه “بشرة خير”.

وأكد المنوفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن سعر طن زيت الصويا انخفض 700 جنيه، لافتًا إلى أن سعر طن السكر انخفض 250 جنيها.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أنه من المفترض أن ينخفض سعر كيلو الأرز المعبأ جنيها وفقا لجودته، وقد ينخفض سعر زجاجة الزيت جنيهين، وكيلو السكر ربع جنيه، داعيًا المنتجين والتجار إلى خفض الأسعار طالما انخفضت عالميًا.

واختتم حازم المنوفي، بأن السوق العالمي يعاني من حالة ركود، وهو ما يبشر بانخفاض جديد في أسعار السلع الأساسية.