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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يوم البيئة العالمي.. مصر للطيران تشارك في الطريق الاخضر نحو مؤتمر COP27

صدى البلد

شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، في فعالية بعنوان "مصر و سباق تغير المناخ الي صفر انبعاثات ( الطريق الاخضر نحو مؤتمر COP27 ) والتي نظمتها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب  MSA  برئاسة الدكتورة نوال الدجوي بحضور كوكبة من الخبراء والمتخصصين.

وجرى خلال الفعالية طرح القضايا البيئية المختلفة والتعريف بها، حيث تم تنظيم الفعالية بهدف تعريف الطلاب بوجود منتجات مستدامة قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة ملهمة لأسلوب حياة أخلاقي أخضر، وذلك تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يقام هذا العام تحت شعار " لانملك سوي أرض واحدة ". 

كما تهدف الفعالية إلى التركيز على الاستدامة وإتخاذ إجراءات للمساهمة في تقنين الهدر وزيادة الوعي بتغيرات المناخ وتأثيراته السلبية على أنظمتنا الإجتماعية والإقتصادية والطبيعية، ودعوة وتشجيع الشباب على اتخاذ إجراءات لخلق بيئة صحية بدون هدر. 
 
يأتي ذلك في إطار اهتمام الناقل الوطني بهذا الملف واتخاذ خطوات فعلية تسهم في مجال تحسين البيئة والتنمية المستدامة، حيث شرفت مصرللطيران بكونها أول ناقل جوي في أفريقيا تسير رحلة بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة في إطار المسئولية المجتمعية للشركة وجهودها في الحد من التلوث البيئي وتعزيز الوعي بالإثار الضارة المترتبة علي إستخدام المواد البلاستيكية.

أدار الفعالية الدكتورة نور الجندي وشارك فيها كلا من الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق والدكتور أشرف عبدالعزيز منصور أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة والدكتورة هدي ابوشادي استاذ الفيزياء النووية والإشعاعية بجامعة القاهرة والدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول والدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة والعديد من الأساتذة بالجامعات المصرية والدولية والمراكز والمعاهد البحثية وممثلي قطاع الصناعة والاستثمار والشركات المهتمة بالعمل البيئي .

وشارك في الفاعلية من مصرللطيران الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الإنبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران .

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