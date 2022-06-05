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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية وتوابعها في كفر الشيخ

صدى البلد

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن 18 قرية وتوابعها بكفر الشيخ، ومطوبس، والحامول، والرياض، ودسوق، غداً الاثنين، الموافق 6 يونيو 2022، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصراً.

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ويتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المعراج غرب كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية محلة موسى وتوابعها،وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العري جنوب دسوق، وتتأثر بعملية كفر العرب والقبايل، كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الوزارية 1 ويتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومحطة مياه بقلولة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الثروة السمكية بالحامول، ويتأثر بالفصل المرور ومزارع الثروة السمكية بالحامول، و فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشاعر بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل عزبة العاشر ورافع مياه السعداء.

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن  عدد من المغذيات لزرع الأعمدة، وهي مغذي الجمعية  والبرانية والساحل بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل أرض الجمعية والبرانية وتوابعها، وأبو دونيا، ومعدية مهدي والبرانية والسخاينة.

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