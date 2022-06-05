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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسديدات قوية بأول 15 دقيقة.. التعادل السلبي يخيم على مباراة مصر وغينيا

منتخب مصر
منتخب مصر

انتهت الربع ساعة الأولى من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأجرى إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

وشهدت الدقيقة 2 توغل نابي كيتا  داخل منطقة الجزاء ويسدد بيسراه والكرة تصل سهلة إلي يد الحارس أبو جبل.

وسدد زيزو تسديدة قوية من داخل المنطقة والكرة تمر أعلي العارضة بقليل فى الدقيقة ٤ من زمن المباراة ، أعقبها إماما عاشور بتسديدة قوية أيضا من خارج منطقة الجزاء والكرة تمر بجوار القائم الأيمن إلي خارج الملعب فى الدقيقة الثامنة من زمن المباراة.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار في ستاد القاهرة بحضور 40 ألف متفرج.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.

إيهاب جلال منتخب مصر تصفيات أمم أفريقيا 2023 محمد أبو جبل عمرو السولية محمد صلاح

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