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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العدد المتاح.. الحج والعمرة: 9 آلاف شخص في موسم الحج للعام الحالي.. فيديو

الحج
الحج

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إننا نحتاج إلى 9 آلاف شخص فقط في موسم الحج للعام الحالي، معقبا: "عدد المتقدمين للحج هذا العام 70 ألف، في حين أننا نحتاج 9 آلاف فقط".

 

وأضاف تركي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "قانون تنظيم الحج مهم جدا لأنه كان هناك وسطاء كثيرين يظهرون في موسم الحج والعمرة غير مرخص لهم مزاولة المهنة"، لافتا: "كل هذا تحايل على المواطن الذي يقع فريسة لهذه الممارسات".

 

وأشار: "من المتوقع ظهور الكثير من حالات التحايل لأن العدد المتاح قليل والمتشوق لأداء الفريضة كثير جدا، خاصة وأن العديد الذي سيخرج من مصر 20 ألف فقط".

 

وأوضح: "تم تحديد أسعار استرشاديه للحج السياحي"، مردفا: "مستوى الحج السياحي ينقسم إلى 3 مستويات حسب البعد من الحرم المكي"، لافتا: "أقل سعر في الحج السياحي 82.500 جنيه".


ولفت ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة،: "هذه الأسعار تعتبر استرشاديه حتى يتم الانتهاء من التفاوض مع الجانب السعودي"، معقبا: "من المتوقع زيادة هذه الأسعار"، متابعا: "الحج هذا العام يعتبر استثنائي ولم نعرف مقاومات التكلفة أو الأعداد التي ستقبل على الحج، لذلك كانت الأسعار استرشاديه".

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