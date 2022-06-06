العدد المتاح.. الحج والعمرة: 9 آلاف شخص في موسم الحج للعام الحالي.. فيديو

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إننا نحتاج إلى 9 آلاف شخص فقط في موسم الحج للعام الحالي، معقبا: "عدد المتقدمين للحج هذا العام 70 ألف، في حين أننا نحتاج 9 آلاف فقط".

وأضاف تركي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "قانون تنظيم الحج مهم جدا لأنه كان هناك وسطاء كثيرين يظهرون في موسم الحج والعمرة غير مرخص لهم مزاولة المهنة"، لافتا: "كل هذا تحايل على المواطن الذي يقع فريسة لهذه الممارسات".

وأشار: "من المتوقع ظهور الكثير من حالات التحايل لأن العدد المتاح قليل والمتشوق لأداء الفريضة كثير جدا، خاصة وأن العديد الذي سيخرج من مصر 20 ألف فقط".

وأوضح: "تم تحديد أسعار استرشاديه للحج السياحي"، مردفا: "مستوى الحج السياحي ينقسم إلى 3 مستويات حسب البعد من الحرم المكي"، لافتا: "أقل سعر في الحج السياحي 82.500 جنيه".



ولفت ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة،: "هذه الأسعار تعتبر استرشاديه حتى يتم الانتهاء من التفاوض مع الجانب السعودي"، معقبا: "من المتوقع زيادة هذه الأسعار"، متابعا: "الحج هذا العام يعتبر استثنائي ولم نعرف مقاومات التكلفة أو الأعداد التي ستقبل على الحج، لذلك كانت الأسعار استرشاديه".