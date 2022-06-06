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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة| تضاعف السمنة في سن المراهقة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري

علاج السكر
علاج السكر

تضاعف السمنة في سن المراهقة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول ، وهو شكل من أشكال المرض لا يرتبط عادةً بالوزن.

 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”،اكتشف باحثون في إسرائيل الرابط بعد تحليل السجلات الطبية لما يقرب من 1.5 مليون شخص ، تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عامًا، يخضعون لفحوصات طبية قبل الخدمة العسكرية.

 

و كان لدى الخمسة في المائة الأكثر بدانة فرصة مضاعفة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول ، مقابل أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي، أما بالنسبة لمن يعانون من زيادة الوزن ، كان هناك خطر متزايد بنسبة 54 في المائة.

 

 قال الفريق المسؤول عن البحث ، الذي قدم في نهاية هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي لجمعية السكري الأمريكية ونشر في مجلة Diabetologia: "نتائجنا لها آثار على الصحة العامة.

 

وافادت الدراسة إن انتشار السمنة لدى المراهقين آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم بمعدل ينذر بالخطر ، مع توقعات رهيبة للمستقبل القريب.

 

فيما يعاني ربع الأطفال في إنجلترا من السمنة عندما يتركون المدرسة الابتدائية ، وفقًا للبرنامج الوطني لقياس الطفل - وهي نسبة تتزايد منذ سنوات.

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