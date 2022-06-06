نقيب الإعلاميين: تم توجيه دعوة للنقابة للمشاركة في الحوار الوطني.. فيديو

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن الحوار الوطني هو دعوة جاءت في وقتها، والدعوة جاءت إلى النقابات المهنية والى الأحزاب السياسية والى كل فئات الشعب المصري للجلوس والحوار حول القضايا التي تهم المجتمع ككل.

واضاف "سعدة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن بعد الجلوس والحوار حول القضايا التي تهم الجميع سيتم تقديم المناقشات والحلول ذات الآليات التي قابلة على التطبيق في أرض الواقع.

وتابع نقيب الإعلاميين أن النقابة تم توجيه الدعوة لها من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي الجهة الوحيدة داخل جمهورية مصر العربية المنوط بها الاشراف وتنفيذ الحوار الوطني، مشيرا إلى أن علي الفور تم دعوة السادة الإعلاميين من القطاعين الإعلام الرسمي والإعلام الخاص للجلوس علي مائدة الحوار للمناقشة.