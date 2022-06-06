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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن العلاقات مع روسيا

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على ضرورة استمرار الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في حوار مع وكالة "تاس" الروسية: "إن انقطاع العلاقات بشكل كامل بين موسكو وواشنطن مستحيل ويجب الحفاظ على الاتصال".

وكانت نشرت القوات الأمريكية 4 قاذفات من طراز  B1-B في جزيرة جوام، غرب المحيط الهادئ، وذلك وسط تصاعد التوترات مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وحسب موقع "ذا درايف" الأمريكي، وصلت القاذفات إلى قاعدة "أندرسون" الجوية في جزيرة جوام الأمريكية، لكنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستبقى جزءاً من الانتشار المتقطع للقاذفات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو للمشاركة في تدريبات Valiant Shield أو كليهما، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ سلسلة كبيرة من المناورات متعددة المجالات في المنطقة.

وتقع جزيرة جوام في القسم الغربي من المحيط الهادئ على بعد حوالي 3500 كم من كوريا الشمالية، وتعد موقعا استراتيجيا للقوات الأمريكية التي تنشر فيها نحو 6 آلاف جندي بقاعدتين جوية وبحرية، كما تضم منشآت أمريكية استراتيجية من قاذفات ثقيلة بعيدة المدى ومقاتلات وغواصات.

ويأتي نشر القاذفات الأمريكية في الجزيرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تعرض جوام لهجمات من دولة مثل الصين، وفقا للموقع.

وأشار إلى مناقشات أمريكية جادة لتوسيع وتعزيز قدرات الدفاع الصاروخي للجزيرة بشكل كبير بما يتجاوز منظومة "ثاد" الدفاعية التي يتم نشرها حاليا هناك، ومقاتلات من طراز Aegis الصاروخية الباليستية لمواجهة مثل هذه التهديدات.

الصين وروسيا مستشار الأمن القومي القوات الأمريكية كوريا الشمالية الصين

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