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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على اللوحات المرورية المميزة المعروضة على lo7tak

موقع  lo7tak
موقع " lo7tak "

أعلن موقع " lo7tak " الحكومي التابع لوزارة الداخلية عن مزاد جديد لبيع عدد من اللوحات المرورية ذات الأرقام المميزة ، فى مزاد إلكترونى جديد.

 

وأوضح الموقع ، انه تم فتح المزاد على عدد من اللوحات المميزة بأسعار وصلت الي 750 ألف جنيه.

 

 ويشمل المزاد اللوحات التالية :

 

لوحة رقم " ف ف 11 بسعر 425 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 6 يونيو.

 

لوحة رقم " ل أ 1 بسعر 490  ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 7 يونيو.

 

لوحة رقم " م ي ر 6 بسعر 425 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 7 يونيو.

 

لوحة رقم " ج د ع 8888 بسعر 130 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 7 يونيو.

 

لوحة رقم " ص ق ر 1777 بسعر 95  ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو. 

 

لوحة رقم " أ س م 1111 " بسعر 110 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

 

لوحة رقم " أ ب و 999" بسعر 125 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

 

لوحة رقم " و و 2 " بسعر 450 الف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

 

وتابع موقع " lo7tak " الحكومي أن على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف و الأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

 

كما انه فى حال رسو المزاد وعدم إستكمال عملية الشراء لايجوز إسترجاع مبلغ التأمين و يؤول لصالح صندوق تحيا مصر، إما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية.

صندوق تحيا مصر وزارة الداخلية لوحات المعدنية موقع lo7tak مزاد الكترونى اللوحات المرورية

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