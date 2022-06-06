تعرف على اللوحات المرورية المميزة المعروضة على lo7tak

أعلن موقع " lo7tak " الحكومي التابع لوزارة الداخلية عن مزاد جديد لبيع عدد من اللوحات المرورية ذات الأرقام المميزة ، فى مزاد إلكترونى جديد.

وأوضح الموقع ، انه تم فتح المزاد على عدد من اللوحات المميزة بأسعار وصلت الي 750 ألف جنيه.

ويشمل المزاد اللوحات التالية :

لوحة رقم " ف ف 11 بسعر 425 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 6 يونيو.

لوحة رقم " ل أ 1 بسعر 490 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 7 يونيو.

لوحة رقم " م ي ر 6 بسعر 425 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 7 يونيو.

لوحة رقم " ج د ع 8888 بسعر 130 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 7 يونيو.

لوحة رقم " ص ق ر 1777 بسعر 95 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

لوحة رقم " أ س م 1111 " بسعر 110 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

لوحة رقم " أ ب و 999" بسعر 125 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

لوحة رقم " و و 2 " بسعر 450 الف جنيه وينتهي المزاد عليها 8 يونيو.

وتابع موقع " lo7tak " الحكومي أن على الراغبين بالمشاركة فى مزاد بيع حق استخدام الحروف و الأرقام المميزة للوحات المعدنية، سداد مبلغ التأمين الذى يمكن ان يختلف لكل حروف وأرقام حسب درجة تميزها .

كما انه فى حال رسو المزاد وعدم إستكمال عملية الشراء لايجوز إسترجاع مبلغ التأمين و يؤول لصالح صندوق تحيا مصر، إما فى حالة رسو المزاد يخصم مبلغ التأمين من قيمة الرسو التى يتم تسددها فى خلال المهلة الزمنية.