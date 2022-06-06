القباج: الوزارة تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

قالت الدكتورة نفين القباچ، إن لا استدامة دون استثمار والوزارة بدأت الفترة الماضية الاهتمام بالجانب الاستثماري.

جانب من توقيع البروتوكول

وأضافت القباچ، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزيري الأوقاف ووزير الزراعة، بشأن توفير رءوس ماشية لصغار المربين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، أن الوزارة تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي نظرا للظروف الاقتصادية التى أثرت على جميع الدول.

وأشارت إلى أنه في الفترة الماضية كانت الزراعة متعثرة لكن تم النهوض بها منذ فترة بتوجيهات الرئيس السيسي ومن ثم حدث طفرة في توفير فرص العمل في الريف تحديدا.

وأوضحت، أن تكلفة الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة بلغ حوالي 22 مليار جنيه، ومن ثم إقامة المشروعات مهم جدا لضمان الاستدامة.

من ناحيته قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشروع توفير رءوس ماشية لصغار المربين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري مهم جدا حتى يتحول الشخص المربي إلى معطي في المستقبل.

جاء ذلك خلال بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة ووزارة التضامن الاجتماعي، بغرض توفير رءوس ماشية لصغار المربين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، الاثنين 6/ 6/ 2022م خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الأوقاف، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التضامن الاجتماعي، بغرض توفير الدعم الفني وتوزيع رءوس ماشية من الأبقار المنتجة على صغار المربين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري .