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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروسة كفر الدوار عن فيديو كتب الكتاب: جوزي فرحان بيا ومطلقنيش

البحيرة
البحيرة

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع فيديو لـ "كتب الكتاب" وجهت فيه عروس من البحيرة رسالة لخطيبها والتي أثارت بها جدلاً واسعاً بين مستخدمي “السوشال ميديا”، نظراً للطريقة التي تحدثت بها العروسة مع عريسها أثناء كتب الكتاب.


حيث علقت  أمنية طارق العروسة ، في بث مباشر  مع "صدى البلد"، و قالت إنها فى حالة استياء شديد مما حدث من انتقادات قائلة: أنا مكنتش بأمره، أنا كنت بطلب منه، ودي كانت أقل حاجة ممكن أقدمها لأهلي، متابعة: أهم شيء عندي رضا أمه عني أنا فرحانة بجوزي وأهل جوزي وأهلي ومعملتش أي حاجة تضايق.

 

وتابعت عروسة كفر الدوار: اتفاجئت بتعليقات سلبية وهو إني بوجه له أمر وده محصلش، أنا قولتله أنت خير الزوج والصاحب وده مش كلام لأنه هو بجد أعظم حد في حياتي، وقولت زي ما هشيل أهلك في عيني، تشيل أهلي في عينك، وقولت أمي ثم أمي ثم أمي لأني مرتبطة بيها جدا عشان أنا وحيدة".

 

أضافت أمنية: حبيت أفرح والدتي إنها حاجة غالية عندي، وخصوصاً إني بنتها الوحيدة ، وهو نفسه لما اتكلمنا في بداية الخطوبة، قالي أهم شيء عندي رضا أمه عني.. ومحدش من أهله زعله، وحمايا هو اللي سكت الناس عشان اتكلم وكلنا مبسوطين، والمأذون اتكلم وقال ربنا يباركلك فيها".

 

العريس فى حالة استياء من التعليقات السلبية
وقال أحمد العريس، إنه غاضب جداً من التعليقات على الفيديو نظراً لأن كلام زوجته لم يحمل أي خطأ.

 

وأضاف أحمد: أنا الراجل وهي متقدرش تاخد أي قرار من غير إذني ولو عملت كده أدوس على رقبتها، أنا معروف إني راجل جوة بلدي وكله يشهد بكده.

 

وتابع موجًها رسالة لكل من وجه له الشتائم قائلًا: أنا لسانى أطول منى وأقدر أخد حقى،  لو راجل يجي يشتم قدامي".

 

ورد أحمد على شائعات الطلاق حيث قال العريس: والله ما هطلقها عندًا في الناس، علشان مش وراهم غير خراب البيوت ربنا يخرب بيتهم، وأنا بقولها ربنا يخليكي ليا ويفرحك دايمًا".

 

تعليق أهل العروسة على الانتقادات الموجهة لابنتهم

كما تحدثت والدة أمنية، قائلة: "حسبي الله و نعم الوكيل فى كل واحد قاصد يخرب البيت احنا صحينا لاقينا الدنيا مقلوبة و لم نتوقع أي حاجة من دي خالص.

 

من جانبه، قال والد الفتاة "طارق": اللي حصل وضع طبيعي، ومش عارف ليه تم نشره بالطريقة السيئة دي.. أحمد شخصية كويسة جدا ومتفاهم وراجل وبنحترمه كلنا ومفيش أي حاجة من ناحيته وهما أول ناس وقفوا جنبي"، ووجه رسالة للتعليقات السلبية الموجودة "إتقوا الله، الكلام السلبى والتعليقات كانت ممكن تكسر فرحة بيوت ملهمش ذنب".

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