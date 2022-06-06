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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ مناعة: نجاح مصر في القضاء على فيروس سي إنجاز طبي| فيديو

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

قال الدكتور محمود ياسين ، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، إن المؤتمر الطبي الافريقي الأول هو حصاد الخطط الاستراتيجية التي وضعت خلال السنوات الماضية ، ونجاح الدولة المصرية في تحقيق العدد من تلك الخطط خلال فترات زمنية محددة ، وهي إنجازات تحسب للحكومة المصرية .

وأضاف الدكتور محمود ياسين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن الدولة المصرية على الصعيد الطبي أهتمت بصحة الفرد في المجتمع المصري ، والتي كانت بدايتها في حملة " 100 مليون صحة " ، والتي تعتبر انجاز طبي  ، نجحت فيه مصر للقضاء على فيروس سي.

وتابع الدكتور محمود ياسين ، أن توفير الدواء في حملة 100 مليون صحة يعتبر انجاز في التنسيق للاكتشافات الجديدة في الأدوية ، إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة أدوية الفيروس . 

وعلى نحو آخر ، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه من المنتظر أن تُعلن منظمة الصحة العالمية قريباً عن خلو مصر من فيروس سي، مؤكدًا أن ذلك كان حلمًا كبيرًا.
وأضاف “عبدالغفار”، أن المبادرات الرئاسية في مجال الفيروسات الكبدية شهادة نجاح لمصر، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يصبح العالم خاليا من الفيروسات الكبدية في الفترة بين 2016 وحتى 2030، لكن الدولة المصرية أخذت على عاتقها هذا التحدي وسبقنا العالم بشكل كبير.

وتابع "لم نتصور أن نتحول من دولة تتربع على قمة أعداد المرضى بفيروس سي ومضاعفاته التي تؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والدولة، إلى دولة تترقب إعلان خلوها من هذا الفيروس".

المؤتمر الطبي الافريقي توك شو 100 مليون صحة وزير الصحة خالد عبد الغفار

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