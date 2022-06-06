شاهد.. طلاب هندسة الجامعة الأمريكية يبتكرون خرسانة ذاتية الإنارة

قالت زينب محمود، طالبة بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، إنه خلال فترة دراستنا الجامعية نقوم بعمل مشاريع كثيرة، بخلاف مشروع التخرج الذي يعد أهمهم.

وأضافت “محمود”، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2، إن فكرة مشروع التخرج تبلورت حول ابتكار خرسانة المنازل بالطاقة الشمسية ليلاً، والغرض منها استخدام مواد البناء داخل المشروع لأنه تخصصهم فى الجامعة ، وفى نفس الوقت مادة صديقة للبيئة.

وأشارت طالبة بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، إلى أن العالم كله الأن يتجه نحو جعل الطرق أكثر أماناً، وهو ما أشار إلينا بفكرة الخرسانة ذاتية الإنارة.

وفى سياق متصل ، قالت الطالبة منة سليمان، إحدى الطالبات المشاركة في مشروع تخرج ابتكار خرسانة ذاتية الإنارة لكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، إن الفكرة كانت تتمحور حول العمل على إحدى مواد البناء بحيث أن تكون صديقة للبيئة، وتحقيق هدف جعل الطرق أكثر أمانا، وهو من أكثر الأهداف المرتكز عليها العالم.

وأضافت منة سليمان، خلال مكالمة عبر " زووم " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن فكرة الخرسانة ذاتية الإنارة تقوم بسحب ضوء الشمس نهارا، وعكسه في الليل، موضحة أن المشروع استمر لمدة 4 شهور.

وتابعت " سليمان " ، أن الخرسانة المستخدمة في مشروع التخرج عبارة عن خرسانة عادية ولكن عليها إضافات جعلها قادرة على سحب ضوء الشمس خلال النهار.

وأردفت " سليمان " ، أن المشروع يهدف لتوفير الطاقة، والاتجاه نحو الطاقة المستدامة ، وهو الهدف من المشروع .