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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة السمعيات.. الكشف على 12 ألف طفل حديث الولادة بالمنيا

مبادرة السمعيات بالمنيا
مبادرة السمعيات بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا توقيع الكشف الطبي على 12 ألف و208 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة، خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار مبادرة السمعيات التي تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على صحة الطفل المصري وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن مبادرة السمعيات تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألف و 208 طفلًا حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي.

وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية و المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

وزارة الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضعف السمع الكشف الطبي مديرية الصحة المبادرات الرئاسية لكشف المبكر

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