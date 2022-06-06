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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حرقوا جثته في القمامة .. المؤبد لقاتلة زوجها بمعاونة ابنته وخطيبها بالهرم

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة ربة منزل لاتهامها بقتل زوجها وحرق جثته بمعاونة ابنتها وخطيب الابنة بالسجن المؤبد. 

كانت كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة ملابسات العثور على جثة متفحمة ملقاة بمقلب قمامة بجوار سلم حي الهرم، غرب المحافظة.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن زوجة القتيل ابنتها وخطيبها وراء ارتكاب الجريمة.

المتهمون الثلاثة أنهوا حياة الضحية ونقلوا الجثة إلى مقلب القمامة ثم أضرموا النيران فيها لإخفاء معالم الجثة ومن ثم صعوبة التعرف على هوية صاحبها وكشف جريمتهم.

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فحص كاميرات المراقبة وتتبع خطي سير الجناة قاد ضباط المباحث إلى مرتكبي الجريمة، وأمكن تحديدهم وضبطهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة واقتيادهم للقسم لسماع أقوالهم والوقوف على ملابساتها كاملة.

البداية تعود إلى تلقي رئيس مباحث قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم.

وانتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق ترافقهم قوة أمنية بقيادة العقيد محمد الصغير مفتش الهرم والرائد أحمد عصام رئيس المباحث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وعُثر على جثة شخص متفحمة بعد إتمام عملية الإطفاء.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت لجنة من الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

محكمة جنايات الجيزة قتل ربة منزل السجن المؤبد

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