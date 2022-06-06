العراق .. السجن 15 عاما لبريطاني بتهمة تهريب قطع أثرية

حكمت محكمة عراقية على مواطن بريطاني بالسجن 15 عامًا بتهمة تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد، كما قررت إطلاق سراح الألماني المتهم في نفس القضية.

وقال القاضي إن أقصى عقوبة للجريمة هي الإعدام شنقا لكن المحكمة قررت تخفيف العقوبة على البريطاني جيمس فيتون، (66 عاما) "بسبب تقدم سن المتهم". في المقابل، قرر إسقاط التهمة عن الألماني فولكار وولدمان، (60 عاما) "لعدم وجود أدلة كافية".

وكان فيتون ووالدمان اعتقلا في مطار بغداد في 20 مارس، بعد أن اكتشف أمن المطار قطع أثرية موجودة في أمتعتهم. لقد كانوا جزءًا من رحلة استكشافية سياحية عبر المواقع القديمة في البلاد.

وصدم الحكم الصادر على الجيولوجي المتقاعد جيم فيتون المحكمة في بغداد، بما في ذلك محامي الدفاع عنه.

وقال محامي فيتون، ثائر سعود، الذي بدا مصدومًا بشكل واضح، لوكالة أسوشيتد برس: "اعتقدت أن أسوأ سيناريو سيكون السجن عامًا واحدًا، مع الإيقاف".

لكن القاضي جابر عبد جابر أكد أن القطع الأثرية التي جمعها فيتون تعود إلى أكثر من 200 عام، وفقًا لتحقيق حكومي فني، "وكان لديه نية إجرامية لتهريبها ونقلها لخارج البلاد".

ولم يأخذ القاضي في الاعتبار حجج سعود التي أوضحت جهل فيتون بالقوانين العراقية وقيمة الأشياء التي طرحها.

وحظيت قضيتهم باهتمام دولي في وقت يأمل فيه العراق في تعزيز قطاع السياحة الناشئ.

وقال فريق دفاع والدمان إن السائح الألماني كان يحمل القطع إلى فيتون لكنه لم يلتقطها من الموقع.

وقال محامي فيتون إنه يعتزم استئناف الحكم على الفور. وليس من الواضح ما إذا كان فيتون يمكن أن يقضي عقوبته في وطنه، وهذا يتطلب اتفاقية ثنائية بين العراق والمملكة المتحدة.