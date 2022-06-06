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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أسعار شحن السيارات الكهربائية فى مصر.. زيادة أسعار ام جى MG 5 موديل 2022 في مصر .. مرسيدس تكشف عن قائمة أسعار EQB الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

تعرف على أكثر 5 سيارات صينية مبيعاً في مصر 2022    

اعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك ، عن تقريره الجديد عن الفترة من يناير الي أبريل 2022 ، عن نسب بيع السيارات الصينية داخل السوق المحلى المصرى .

 

تعرف على أسعار شحن السيارات الكهربائية فى مصر

تساءل العديد من الأشخاص داخل مصر، عن شحن السيارات الكهربائية لمختلف فئات ، بعد انتشارها فى السوق المحلية الفترة الأخيرة .

 

زيادة أسعار ام جى MG 5 موديل 2022 في مصر

استمرارا لزيادة أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصري، أعلنت عدد من الشركات زيادة جديدة فى أسعار طرزاتهم بسبب  نقص عدد السيارات المعروضة لديها بسبب الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية ، بالاضافة الى زيادة اسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية .

 

تبدأ من 56,800 دولار.. مرسيدس تكشف عن قائمة أسعار EQB الكهربائية

خلال العام الماضي، أزاحت  مرسيدس  بنز  الستار عن سيارتها الكهربائية الكروس أوفر "مرسيدس EQB "، التي تستلهم إطلالتها من شقيقتها الكبيرة مرسيدس GLB ذات الشكل الصندوقي والمضغوط. تشترك EQB في جزء كبير من شكل الشاسيه مع شقيقها التي تعمل بمحرك احتراق، ولكنها تستبدل المحرك رباعي الأسطوانات ببطارية تعمل بقوة 66.5 كيلو وات في الساعة وإعداد مجموعة نقل تتكون من محرك أحادي أو مزدوج حسب الفئة. 

 

رسميا في سان فرانسيسكو.. شيفرولية بولت تتعافى من أزمتها وتصبح أول سيارة ذاتية القيادة

بعد سنوات من التفكير في إنتاج سيارة ذاتية القيادة، استطاعت جنرال موتورز ، أن تجعل الحلم حقيقة من خلال نظام "كروز" الجديد المتضمن في سيارات شيفروليه  بولت، أول سيارة أجرة تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي ، بموافقة وتصويت بالإجماع من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC)، حيث منحت جنرال موتورز كروز الضوء الأخضر للعمل رسميا بشوارع ولاية سان فرانسيسكو، وهذا يجعل جنرال موتورز وكروز الشركتين الوحيدتين اللتين تديران خدمة تجارية بدون سائق في مدينة أمريكية رئيسية وكبيرة.

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