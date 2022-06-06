عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا في سان فرانسيسكو.. شيفرولية بولت تتعافى من أزمتها وتصبح أول سيارة ذاتية القيادة

شيفروليه بولت
شيفروليه بولت

بعد سنوات من التفكير في إنتاج سيارة ذاتية القيادة، استطاعت جنرال موتورز ، أن تجعل الحلم حقيقة من خلال نظام "كروز" الجديد المتضمن في سيارات شيفروليه  بولت، أول سيارة أجرة تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي ، بموافقة وتصويت بالإجماع من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC)، حيث منحت جنرال موتورز كروز الضوء الأخضر للعمل رسميا بشوارع ولاية سان فرانسيسكو، وهذا يجعل جنرال موتورز وكروز الشركتين الوحيدتين اللتين تديران خدمة تجارية بدون سائق في مدينة أمريكية رئيسية وكبيرة.

شيفروليه بولت

كانت وايمو أول من قدم مركبات ذاتية القيادة، تعمل كسيارات أجرة للجمهور في عام 2020 ، ولكن على نطاق ضيق وفي ضواحي تشاندلر بولاية أريزونا. توسعت Waymo منذ ذلك الحين ، حتى أنها تقدم خدمات التاكسي الآلي في الصين.

شيفروليه بولت

لم يكشف مجلس الولاية عن الموعد المحدد لبدء سيارات القيادة الذاتية في عملها ، ولكن المرحلة الأولى من الانتشار ستبدأ بـ 30 سيارة أجرة كهربائية بالكامل من طراز شيفروليه بولت ستتجول في سان فرانسيسكو بمجرد بدء العملية. قالت كروز إنها ستطرح رحلات القيادة الذاتية بمنهج تدريجي، بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء. تريد الشركة التركيز على "تقديم أفضل خدمة للعملاء تكون آمنة لركابها".

شيفروليه بولت

فإن الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز، Kyle Vogt ، لأول مرة برحلة ذاتية القيادة في فبراير الماضي ، وهو الشهر الذي بدأت فيه الشركة تقديم خدمات كروز على نطاق محدود القيادة لأولئك الذين سجلوا في برنامج القيادة الذاتية Cruise. 

شيفروليه بولت

تطلب شركة Cruise الصانعة للبرنامج التقني الذي تعمل من خلاله سيارات شيفروليه من كل عميل في سان فرنسيسكان التسجيل على موقعها الإلكتروني لبدء استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة وتجربتها. كما تشجع الشركة المستخدمين على ترك ملاحظات لتحسين خدماتها باستمرار.

 

تعد هذه الخطوة واعتماد سيارات شيفروليه بولت رسميا لتكون اول سيارة آلية تعمل في أكبر الولايات الأمريكية إعادة اعتبار ومنح موثوقية للمركبة الكهربائية التي لطالما عانت من سمعة سيئة بسبب الأعطال المتكررة ومشاكل البطاريات التي تؤدي لاندلاع حرائق.

اتمكنت العلامة التجارية الأمريكية من تجاوز أزمتها وتصحيح مسارها واستأنفت شركة "جنرال موتورز" بالفعل إنتاج سيارات  شيفروليه  بولت الكهربائية وبولت EUV بمصنع Lake Orion تجميع أوريون في ولاية ميتشيغان.

استدعت  جنرال موتورز، في العام الماضي ،جميع سيارتها الكهربائية ذات الأسعار المعقولة ، شيفروليه بولت ، ونظيرتها الكروس أوفر شيفروليه بولت EUV ، بعد أن تبين وجود عيوب صناعة في البطاريات تؤدي إلى احتمالية اندلاع حرائق. توقف الإنتاج في مصنع أوريون نوفمبر الماضي  وصدر أمر إيقاف البيع حيث تعاونت شركة جنرال موتورز مع مورد البطاريات LG Energy Solution على إصلاح العيب.

منذ الربع الثالث من عام 2021 ، سلمت شفروليه أقل من 400 سيارة شيفروليه بولت الكهربائية و سيفروليه بولت  EUV. بينما سلمت  25 سيارة فقط في الربع الرابع من السنة الماضية  في نتائج مخيبة للآمال، وحتى خلال العام الحالي لم يتحسن الأمري كثيرا من حيث حجم المبيعات، إذ قامت جنرال موتورز بتسليم  358  سيارة بولت في الربع الأول من 2022 و هذا الرقم أقل بكثير من الـ 9 آلاف سيارة بولت التي تم تسليمها في الربع الأول من عام 2021.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

موضوعات متعلقة

السعر الثابت والبيع عبر الإنترنت..  فورد تتبع نفس سياسات تسلا الاستراتيجية

بنطاق 400 ميل .. صور تجسسية جديدة لـ فولكس فاجن إيرو بي موديل 2023

لامبورجيني تسجل العلامة التجارية Revuelto للدراجات النارية والسيارات الكهربائية

عودة أيقونية كلاسيكية.. فولكس فاجن تبدأ في الإنتاج التجاري لـ ID buzz الإصدار الأوروبي.. فيديو

أزمة أشباه الموصلات عرض مستمر.. فورد برونكو موديل 2022 تفقد خصائص نظم الملاحة

رئيس فورد: نستهدف تعظيم البيع المباشر عبر الانترنت والاستحواذ على الشركات الصغيرة

دراسة: السيارات الهايبرد الأكثر احتمالية للحرائق والكهربائية أقل.. فيديو

تتفوق على تسلا و تنافس موستنج.. فورد لايتنينج F-150 الأكثر سرعة وهدوءًا.. فيديو

ترشيحاتنا

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

المؤسسة البريطانية للاستثمار: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة للتأثير في الصناعة والتجارة العالمية

قوى عاملة البرلمان: السيسي ساند الشباب بمشروعات متوسطة للقضاء على البطالة

بلاغ من اتحاد اليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

رسميا في سان فرانسيسكو.. شيفرولية بولت تتعافى من أزمتها وتصبح أول سيارة ذاتية القيادة

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ