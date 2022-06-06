رسميا في سان فرانسيسكو.. شيفرولية بولت تتعافى من أزمتها وتصبح أول سيارة ذاتية القيادة

بعد سنوات من التفكير في إنتاج سيارة ذاتية القيادة، استطاعت جنرال موتورز ، أن تجعل الحلم حقيقة من خلال نظام "كروز" الجديد المتضمن في سيارات شيفروليه بولت، أول سيارة أجرة تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي ، بموافقة وتصويت بالإجماع من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC)، حيث منحت جنرال موتورز كروز الضوء الأخضر للعمل رسميا بشوارع ولاية سان فرانسيسكو، وهذا يجعل جنرال موتورز وكروز الشركتين الوحيدتين اللتين تديران خدمة تجارية بدون سائق في مدينة أمريكية رئيسية وكبيرة.

شيفروليه بولت

كانت وايمو أول من قدم مركبات ذاتية القيادة، تعمل كسيارات أجرة للجمهور في عام 2020 ، ولكن على نطاق ضيق وفي ضواحي تشاندلر بولاية أريزونا. توسعت Waymo منذ ذلك الحين ، حتى أنها تقدم خدمات التاكسي الآلي في الصين.

شيفروليه بولت

لم يكشف مجلس الولاية عن الموعد المحدد لبدء سيارات القيادة الذاتية في عملها ، ولكن المرحلة الأولى من الانتشار ستبدأ بـ 30 سيارة أجرة كهربائية بالكامل من طراز شيفروليه بولت ستتجول في سان فرانسيسكو بمجرد بدء العملية. قالت كروز إنها ستطرح رحلات القيادة الذاتية بمنهج تدريجي، بهدف توفير أفضل تجربة ممكنة للعملاء. تريد الشركة التركيز على "تقديم أفضل خدمة للعملاء تكون آمنة لركابها".

شيفروليه بولت

فإن الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز، Kyle Vogt ، لأول مرة برحلة ذاتية القيادة في فبراير الماضي ، وهو الشهر الذي بدأت فيه الشركة تقديم خدمات كروز على نطاق محدود القيادة لأولئك الذين سجلوا في برنامج القيادة الذاتية Cruise.

شيفروليه بولت

تطلب شركة Cruise الصانعة للبرنامج التقني الذي تعمل من خلاله سيارات شيفروليه من كل عميل في سان فرنسيسكان التسجيل على موقعها الإلكتروني لبدء استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة وتجربتها. كما تشجع الشركة المستخدمين على ترك ملاحظات لتحسين خدماتها باستمرار.

تعد هذه الخطوة واعتماد سيارات شيفروليه بولت رسميا لتكون اول سيارة آلية تعمل في أكبر الولايات الأمريكية إعادة اعتبار ومنح موثوقية للمركبة الكهربائية التي لطالما عانت من سمعة سيئة بسبب الأعطال المتكررة ومشاكل البطاريات التي تؤدي لاندلاع حرائق.

اتمكنت العلامة التجارية الأمريكية من تجاوز أزمتها وتصحيح مسارها واستأنفت شركة "جنرال موتورز" بالفعل إنتاج سيارات شيفروليه بولت الكهربائية وبولت EUV بمصنع Lake Orion تجميع أوريون في ولاية ميتشيغان.

استدعت جنرال موتورز، في العام الماضي ،جميع سيارتها الكهربائية ذات الأسعار المعقولة ، شيفروليه بولت ، ونظيرتها الكروس أوفر شيفروليه بولت EUV ، بعد أن تبين وجود عيوب صناعة في البطاريات تؤدي إلى احتمالية اندلاع حرائق. توقف الإنتاج في مصنع أوريون نوفمبر الماضي وصدر أمر إيقاف البيع حيث تعاونت شركة جنرال موتورز مع مورد البطاريات LG Energy Solution على إصلاح العيب.

منذ الربع الثالث من عام 2021 ، سلمت شفروليه أقل من 400 سيارة شيفروليه بولت الكهربائية و سيفروليه بولت EUV. بينما سلمت 25 سيارة فقط في الربع الرابع من السنة الماضية في نتائج مخيبة للآمال، وحتى خلال العام الحالي لم يتحسن الأمري كثيرا من حيث حجم المبيعات، إذ قامت جنرال موتورز بتسليم 358 سيارة بولت في الربع الأول من 2022 و هذا الرقم أقل بكثير من الـ 9 آلاف سيارة بولت التي تم تسليمها في الربع الأول من عام 2021.