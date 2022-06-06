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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 56,800 دولار.. مرسيدس تكشف عن قائمة أسعار EQB الكهربائية

مرسيدس EQB
مرسيدس EQB

خلال العام الماضي، أزاحت  مرسيدس  بنز  الستار عن سيارتها الكهربائية الكروس أوفر "مرسيدس EQB "، التي تستلهم إطلالتها من شقيقتها الكبيرة مرسيدس GLB ذات الشكل الصندوقي والمضغوط. تشترك EQB في جزء كبير من شكل الشاسيه مع شقيقها التي تعمل بمحرك احتراق، ولكنها تستبدل المحرك رباعي الأسطوانات ببطارية تعمل بقوة 66.5 كيلو وات في الساعة وإعداد مجموعة نقل تتكون من محرك أحادي أو مزدوج حسب الفئة. 

كشفت مرسيدس-بنز الآن عن معلومات تسعير EQB موديل 2022 قبل طرحها للبيع في الصيف الحالي

ستأتي  مرسيدس  EQB بخيارين من إعدادت الطاقة، حيث يقدم كل منهما مستويين من التجهيز، تتميز فئة تجهيز EQB300 بالدفع الكلي ومحرك كهربائي واحد بقوة 225 حصانًا وعزم دوران يبلغ 288 رطلاً. سيبدأ الطراز EQB300 Exclusive الأساسي من 56800 دولارًا ، بينما يبلغ سعر EQB300 Pinnacle الأعلى في التجهيز والمستوى 59350 دولار.

الفئة الأعلى هي  مرسيدس  EQB350 التي تعمل بإعدادت قوة مختلفة، تحتوي على محركين كهربائيين كلا منهما بقوة 288 حصانًا و 324 رطلاً للقدم. في مستوى تجهيز  Exclusive، سيبدأ سعر EQB350 من 60،350 دولارًا ، بينما سيبدأ سعر Pinnacle بمبلغ 61،400 دولار. في كل من EQB300 و EQB350 ، سيؤدي اختيار Pinnacle الأعلى في الإمكانيات إلى إضافة ميزات مثل نظام الصوت المحيطي من Burmester ، وفتحة السقف البانورامية ، وكاميرا الرؤية المحيطية.

مرسيدس EQB

حتى الآن لم تصدر وكالة حماية البيئة الأمريكية أرقام مدى السير لـ مرسيدس EQB ، ولكن في دورة اختبار WLTP الأوروبية الأكثر سخاءً، حقق EQB ثنائي المحرك تصنيفًا يبلغ 260 ميلًا لكل شحنة، تقول مرسيدس أن EQB ستكون متاحة في صالات العرض للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الصيف.

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