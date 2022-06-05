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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن مرسيدس V-CLASS موديل 2022 العائلية في البحرين.. صور

تقدم شركة مرسيدس الالمانية باقة متنوعة من موديلات 2022، مقل فئة السيدان الرياضية والقياسية، وفئة الهاتشباك، إضافة إلى فئة الكروس اوفر، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، إلى جانب فئة الـ"فان" الشهيرة.

تعتبر السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 واحدة من أبرز الاصدارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، ولذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار هذه السيارة داخل السوق البحريني.

مرسيدس V-CLASS موديل 2022

تتمتع السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بمساحة داخلية رحبة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.200 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 5.140 متر، وبعرض يبلغ 1.928 متر، بالاضافة إلى 1.880 متر للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1030 لترًا.

تظهر السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بتصميم خارجي كبير الحجم، مع جنوط رياضية، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، ومرايات جانبية الكترونية، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية و زينون، وباب خلفي كهربائي، وشبكة أمامية مطلية بالكروم مع مفهوم متعدد الفتحات الهوائية.

مرسيدس V-CLASS موديل 2022

وتستمد السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 211 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

مرسيدس V-CLASS موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كم، ومن خلال القدرات الفنية للسيارة فيمكنها التسارع والانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 9.4 ثانية.

مرسيدس V-CLASS موديل 2022

وتحتوي السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 على مكيف هواء مدعوم بفتحات خلفية، وممساك للاكواب، وستائر خلفية، ونظام صوتي وترفيهي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة والخرائط، ومقاعد من الجلد، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، وقفل مركزي للابواب، ومنافذ طاقة، ومصابيح ترحيب.

مرسيدس V-CLASS موديل 2022

أسعار السيارة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 في السوق البحريني 

 

الفئة الأولى مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بقيمة قدرها 18.900 دينار.

الفئة الثانية مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بقيمة قدرها 22.600 دينار.

الفئة الثالثة مرسيدس V-CLASS موديل 2022 بقيمة قدرها 28.300 دينار.

مرسيدس شركة مرسيدس موديلات 2022 فان مرسيدس V-CLASS موديل 2022

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