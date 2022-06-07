اقتصاد الإمارات.. 22.2 مليار درهم مكاسب سهم بروج في جلستي تداول

أضاف سهم شركة "بروج"، المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، نحو 5.7 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي في نهاية جلسة اليوم، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية علي التوالي بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، وصلت القيمة السوقية لشركة "بروج" عند الإدراج نحو 20.05 مليار دولار /73.64 مليار درهم/، لترتفع إلى 90.17 مليار درهم بنهاية تداولات الجمعة الماضية، وصولا إلى أكثر من 95.8 مليار درهم في نهاية جلسة أمس الاثنين، ما يعني مكاسب بأكثر من 22.2 مليار درهم في جلستين.

وأغلق سهم "بروج" أمس الاثنين مرتفعاً بنسبة 6.33% عند مستوى 3.19 درهم بعد تداول 185.36 مليون سهم بقيمة تصل إلى 585.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 4954 صفقة.

وأدرجت أسهم "بروج"، في سوق أبوظبي للأوراق المالية الجمعة الماضية عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد "بروج" الشركة الرابعة التي تطرح "أدنوك" جزءا من أسهمها للتداول في السوق منذ عام 2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب".

