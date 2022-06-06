روسيا تفرض عقوبات على وزيرتي الخزانة والطاقة الأمريكيتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

ويعد ذلك أحدث رد من روسيا على العقوبات الغربية المفروضة ضد مسؤولين وكيانات روسية، منذ غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير، حسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ردا على العقوبات الأميركية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، وكذلك ممثلي مجال الأعمال، تم إدراج 61 مواطنا أمريكيا لقائمة الحظر من الدخول، من بينهم رؤساء الشركات الصناعية العسكرية الرائدة، والمنصات الإعلامية ووكالات التصنيف، وشركات بناء الطائرات والسفن".

وشملت العقوبات وزيرة الطاقة الأمريكية وزيرة الخزانة جانيت يلين، ومدير مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية جيمس أوبراين، ومساعد الرئيس الأمريكي للشؤون الاقتصادية براين ديز، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي مايكل دونولين، وآخرين.

على جانب آخر، أمرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين، بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي الثري رومان أبراموفيتش، مشيرة إلى أنهما استُخدمتا في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في وثائق قضائية إن الطائرتين، وهما بوينج 787-8 دريملاينر وجالفس تريم جي650 إي آر النفاثة، توجهتا إلى مناطق روسية في وقت سابق هذا العام في انتهاك لقيود أمريكية على التصدير.

كانت تقارير غربية أشارت في وقت سابق إلى وجود أزمات عدة في صفوف الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تكبدت فيما يبدو خسائر جسيمة في صفوف الضباط من الرتب المنخفضة والمتوسطة في صراعها مع أوكرانيا.

وأضافت أنه من المرجح أن يؤدي نقص قادة الفرق ذوي الخبرة والمصداقية إلى تراجع أكبر في المعنويات واستمرار ضعف الانضباط.

ويوم أمس الأحد، أكدت وسائل إعلام روسية مقتل الجنرال رومان كوتوزوف. في شرق أوكرانيا، في أحدث الخسائر البشرية التي منيت بها موسكو.

وتعتبر روسيا عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس، عندما قالت إن 1351 جنديا روسيا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.