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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المتحدة وبريزنتيشن توقعان بروتوكولا مع مجلس أبو ظبى الرياضى لإستضافة السوبر المصرى

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى

وقعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، بروتوكول تعاون مع مجلس أبو ظبى الرياضى، لإقامة مباراتى كأس السوبر المحلى المصرى بين الفريقين الفائزين بدرع الدورى وكأس مصر للموسم الماضى 2020 -2021 ، والموسم الحالي 2021 -2022 بدولة الإمارات  ، في إطار التعاون المثمر والقوى بين الجانبين والروابط الوثيقة والمشتركات الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر.

وعُقد اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس وشركة إستادات للاستثمار الرياضي، ومحمد يحيي لطفي نائب رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة پريزنتيشن سپورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ونائبه خالد الدرندلي وحازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، ومن الجانب الإماراتى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسهيل عبد الله العريفى مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبى الرياضى، ومحمد عبد الله الظاهرى الأمين العام لإتحاد الإمارات لكرة القدم، وناصر يوسف الزعابى مدير مكتب الإتصال بمجلس أبو ظبى الرياضى وعبد الرحيم حسن الزرعونى مدير مكتب الأمين العام بمجلس أبو ظبى الرياضى.

وتعهد الجانب الإماراتى بتنظيم رائع لبطولتى كأس السوبر المحلى المصرى، نظرا لقيمتها الكبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والاعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والراوبط المصيرية بين الامارات ومصر، ويعزز مسيرة وخطط العمل المتواصلة والاجندة الحافلة والجهود المشتركة الداعمة لتجسيد التنمية والنماء بالحركة الرياضية بين البلدين.

وأعرب مسئولو مجلس أبو ظبى الرياضى عن سعادتهم الغامرة باحتضان كأس السوبر المصري مجددا والذي سيكون امتدادا رائعا لحضور الكرة المصرية بنجومها وإعلامها وجماهيرها على أرض الامارات التي تستقبل وترحب بالجميع ، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها التجارب الماضية والمكتسبات المهمة، من حيث التجمع الشبابي المصري والمؤازرة الجماهيرية المصرية الكبيرة على أرض الامارات، مؤكدين أن مجلس أبوظبي الرياضي حريص على تسخير كافة الامكانيات لتحقيق النجاح التنظيمي لمباراة كأس السوبر المصري ، والعمل على تعزيز السمعة المرموقة التي تحظى بها الفعاليات الكبرى.
وعقب الاجتماع، اصطحب مسؤولو شركة برزنتيشن، الوفد المسؤول بمجلس ابوظبي الرياضى، فى جولة سياحية ترفيهية، فى قصر عابدين التاريخى، لمشاهدة الآثار والتحف التاريخية، والنادرة، والتى تعد تحف فنية، فريدة

 

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية اتحاد الكرة المصري محمد بركات كأس مصر حازم امام

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