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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: انطلاق القافلة الدعوية المشتركة إلى جنوب سيناء الجمعة

قافلة دعوية مشتركة
قافلة دعوية مشتركة

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة ( جنوب سيناء)، يوم الجمعة القادمة: (10 ذو القعدة1443هـ)، الموافق(10/ 6/ 2022م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الدين والإنسان ".

الدين والإنسان

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ / محمد محمد عبد العزيز عفيفي مفتش إدارة سانت كاترين الوادي المقدس

2. الشيخ / فاضل محمد عبد الهادي مجمع البحوث الإسلامية وادي الراحة

3. الشيخ / محمد إبراهيم محمود الخولي إمام وخطيب الإسباعية السفلي

4. الشيخ / عبدالحميد عطية الألفي مجمع البحوث الإسلامية السلام بوادي فيران

5. الشيخ / فهيم مصطفي فهيم أبو شريف إمام وخطيب الطرفة القديم

6. الشيخ / محمد أحمد عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن بوادي فيران

7. الشيخ / أشرف محمد صبحي محمود شلبي إمام وخطيب وادي مكتب

8. الشيخ / السيد محمد محمد مجمع البحوث الإسلامية الحسوة

9. الشيخ / سامي محمد عبد الفتاح غانم إمام وخطيب الإسباعية العليا

10. الشيخ / أسامة أحمد مرسي مجمع البحوث الإسلامية المروة

 

جولة سياحية لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة سياحية لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو قاموا خلالها بزيارة المتحف المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2022م، والذي يعد من أهم الآثار في محافظة القاهرة، وخلال الجولة استمع المشاركون إلى شرح تفصيلي حول آثار المصريين القدماء ومدى ما وصلت إليه حضارتهم من تقدم وازدهار، وقد أبدوا انبهارهم بهذه الحضارة العريقة.

كما أبدى المشاركون انبهارهم بالحضارة المصرية على اختلاف مراحلها التاريخية وحتى عصرنا الحاضر، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرِّف ومستقبل واعد وأن الحضارة المصرية مبهرة في جميع جوانبها، متمنين أن تتكرر زيارتهم لمصر مرات ومرات، فهي حقًا بلد الحضارات وبلد الأمن والأمان الذي يشعر به كل من وطئت قدمه أرض مصر الطاهرة.

 وفي ختام الجولة السياحية قدم المشاركون الشكر لوزارة الأوقاف ولأكاديمية الأوقاف الدولية على هذه الدورة المتميزة وما شملته من مناهج علمية وكرم ضيافة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

الأوقاف الازهر الشريف قافلة دعوية مشتركة ذو القعدة الدين والإنسان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو مجمع البحوث الاسلامية

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