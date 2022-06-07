عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

لمناقشة محاور الحوار الوطني.. تحالف الأحزاب المصرية يعقد اجتماعا بحضور 40 حزبا.. ويؤكدون: سنقدم رؤية تليق بدعوة الرئيس

مؤتمر تحالف الأحزاب
مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية: 
سنقدم ورقة مدروسة ترتقي لدعوة الرئيس للحوار الوطني
لابد من احترام جميع الآراء من أجل مصلحة الوطن
الأحزاب موجودة وليس شرطا أن تكون ممثلة في البرلمان

 

عقد تحالف الأحزاب المصرية، المكونة من 40 حزبًا، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، الإثنين، لمناقشة محاور الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكدوا أنهم سيتقدمون بورقة بها رؤى وأطروحات مدروسة تترتقى وتليق بدعوة الرئيس للحوار الوطني.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، رئيس تحالف الأحزاب المصرية، إن مشاركة التحالف في الحوار الوطني لن تتوقف عن تقديم مطالبات وملاحظات عن الوضع الحالي فقط، بل سيقدم التحالف أطروحات ورؤى لتقديم حلول للقضايا الشائكة، مشيرًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية سيقدم ورقة بها أطروحات ورؤى مدروسة ترتقي لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.


وأضاف "مطر"، إن تحالف الأحزاب المصرية سوف يضع رؤى واقتراحات وحلول لكل شيئ، منها بعض القوانين الخاصة بالأحزاب والانتخابات.


وتابع: نحن داعمين بكل قوة للحوار الوطني، ووجودنا وتفاعلنا مع الحوار الوطني يؤكد أن الحوار الوطني بدء على الطريق، ويجب ألا يتم اختزال الحوار الوطني في الإفراج عن المسجونين.


وأكد أن التحالف له رؤى في كل القضايا، سوف نطرحها خلال الحوار الوطني، من أجل إفادة جميع الفئات.


وعن دور الأحزاب، قال: إن الأحزاب موجودة علي أرض الواقع وليس شرطا أن تكون ممثلة فى المجالس النيابية مشيرا إلى أنه لا ولا يوجد مواطن في العالم يعرف كل الأحزاب داخل دولته.

وانتقد النائب تيسير مطر، من يهاجم الأحزاب المصرية، مؤكدا أن من يهاجم الأحزاب السياسية المصرية لا يعرف شيئا عن القوي السياسية الوطنية.


وأكد: نريد أعداد جديدة من الأحزاب لكي تتناسب مع النسبة السكانية المصرية، مشيرا إلى أنه من الممكن تجد احزاب ليست كبيرة ولكن يكون بداخلها عقول تقدم أفكارا للوطن.

أكدت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيخرج بأفكار حديثة تثري الحياة الحزبية والسياسية من أجل الوطن، مشيرًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، يحرص دائما على توحيد الرؤي لجميع الأحزاب من أجل مصلحة مصر.

من جانبه أكد رجب هلال حميدة نائب أول رئيس حزب إرادة جيل ، أن دعوة الرئيس للحوار الوطني هي دعوة تلاقي الأفكار  وخلق وحدة العمل وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن هذا رد الرئيس على الذين وضعوا شروطا للحوار مسبقا، وقد أفرج الرئيس السيسي عن سجناء الرأي فى خطوة وطنية ودعا الأحزاب للحوار وهذا يعني أن الرئيس يريد حوارا مفتوحا لجميع الفئات والأحزاب السياسية.

وأضاف حميدة، أن مصر تحتاج إلى حوار حقيقي، ونريد خورا مع القائمين في هذا الوطن فكلنا وطنيون لا جدال في ذلك، مطالبا الرئيس السيسي بتصحيح قانون الانتخابات بحيث تجري بنظام القادمة النسبية غير المشروطة.

من جانبه، أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار أنه لابد أن يتم التقاء الرؤية وأن يتضمن الحوار الوطني مناقشة فعالة تصل للقيادة السياسية وأن يكون الحوار موضوع التأكيد على ضرورة احترام الآراء حتى وإن كان هناك اختلاف من أجل مصلحة الوطن.

وقال درويش، إن الدولة لابد وأن تهتم بالأفكار والرؤية التى تقدمها الأحزاب ،من أجل الخروج بنتائج إيجابية.

من جانبه، أكد النائب عفت السادات عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني، بداية الطرق وسيكون إنتاجه مثمر، مشيرًا إلى أنه لابد من القضاء على أزمة الزيادة السكانية وتشغيل المصانع المغلقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المصرية الفتح البرلمان التحالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

ترشيحاتنا

تزامنا مع التصريحات المسيئة للرسول.. الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على مسلم| فيديو

سنوات من الانقسام الأسري.. ما المطلوب بقانون الأحوال الشخصية الجديد

أدعية شهر ذو القعدة للرزق الواسع.. 4 كلمات تقي من الفقر

حتحوت عن لافتة مجمع التواليتات: مرتضى منصور نفى نسبها لرئيس الاتحاد الدولي لليد

تفاصيل مباحثات وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر في واشنطن

ألميريا عن ضم رمضان صبحي وديانج: لن نتعاقد مع لاعبين بالدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ