كيف يعبر طلاب الثانوية العامة الامتحانات بأمان؟.. أستاذ إعلام يضع خطوات نموذجية..فيديو



أكد الدكتور محمد فتحي، أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، عدم إمكانية أحد تجاهل ما حدث من تطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة والتعليم بشكل عام، ووضع روشتة لطلاب الثانوية العامة للعبور بأمان من امتحانات الثانوية، بداية من طريقة المذاكرة ودخول لجان الامتحانات وكيفية الحل في ورقة الاجابة.

وحدد الدكتور محمد فتحي، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، آليات عبور الطلاب من مرحلة الثانوية العامة، ذاكرا مصادر مذاكرة الطلاب، وهي عبارة عن ثلاث منصات حازت على إشادة دولية، أولها بنك المعرفة وهو أول مصادر إمداد الطالب بالمعلومات استعدادا للثانوية العامة.

وأضاف الدكتور محمد فتحي، أن ثاني مصدر للمعلومات هي منصة حصص مصر وهي منصة يتم الدخول لها باشتراك رمزي للغاية وتكسب الطلاب الكثير من المعلومات، وثالثا قناة مدرستنا وهي موجودة على التلفزيون الأرضي وجميع تردداتها موجودة على النايل سات، وهذه المنصات من أهم المنصات للمراجعة وتُطلع الطلاب على بنوك الأسئلة.

وطمئن الدكتور محمد فتحي، الطلاب على منظومة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "الذي يضع امتحانات الثانوية العامة ليس شخص واحد ولكن هو المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ويقوم عليه ويضعه نخبة من المتخصصين والعلماء الافاضل ويتم تقييم المناهج قبل وضع الامتحان، ووضع الأسئلة يبدأ باجتماعات لوضع الأسئلة من بنوك الأسئلة ثم يتفقوا على الشكل الذي سيقدمونه في النهاية"، مشددا على ضرورة اعتماد الطالب على الفهم وليس الحفظ للعبور من امتحانات الثانوية العامة.

وعن نظام امتحانات الثانوية العامة، قال: "أصبح لدينا الآن نظام الأوبن بوك شريطة فهم طريقة التعامل معه، ثم الاجابة في البابل شيت"، مشيرا إلى أن التصحيح سيكون الكترونيا والتظلمات في موعدها.

وذكر الدكتور محمد فتحي، الأدوات التي سيذهب بها الطالب إلى الامتحانات وما سيستلمه من لجنة الامتحان، وأدوات الطالب فى الامتحان: "قلم جاف وقلم احتياطي للطوارئ+ قلم رصاص + استكيه+ براية+ مسطرة "، بينما ما سيستلمه من اللجنة: "نموذج الاجابة وهو البابل شيت+ استلام كتيب المفاهيم وفيه كل المعارف التى يحتاجها الطالب من أجل الاجابة+ ورقة اسئلة ممنوع الكتابة عليها+ ورقة اضافية بيضاء لتوضيح خطوات الحل".