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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتج مسلسل «suits» بالعربي: كنت متابع للنسخة الأجنبي من قديم أجزائه.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال المنتج طارق الجنايني منتج مسلسل «suits» إن إقدامه على إنتاج النسخة العربية من المسلسل خاصة بعد نجاح snl بالعربي، خاصة أن الفورمات الأجنبية وتعريبها يتم منذ سنوات طويلة لكن بأشكال وطرق مختلفة، حيث في بعض الأحيان كان يتم اقتباس الأعمال من أماكن مثل المكسيك وغيرها.


وتابع “الجنايني” خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: بنحاول نعمل حاجات مختلفة عن طريق الاستعانة بنماذج تمت في الخارج وحققت نجاحاً واسعاً وأن يتم تعريبها محلياً.


وحول أسباب اختياره لسوتس تحديدا، قال: "كنت متابع له من قديم أجزاؤه وكنت بحبه جداً".


وكشف أنه اعتقد في بادئ الأمر وفقاً لتقديراته أن العمل سيكون سهلاً لكن ما حدث أن العمل استمر لسنوات طويلة بلغت خمس سنوات في طور الاستعداد له، قائلاً : “أخدت الكوبي بتاعته أخر 2016 وعرض في 2022 حيث شهدت   الفترة محاولات عديدة لأفضل كتابة وتعريب له ففي بادئ الأمر تمت ترجمته ترجمة حرفية لكننا رفضنا ذلك وحاولنا مجدداً عن طريق محمد حفظي وورشته وأخرجوا منتج جيد ودخلنا ياسر عبد المجيد وعرب بشكل متميز”.


مبيناً أن التحدي الرئيسي له كيف يمكن إنتاج عمل مثل سوتس لكن يكون خاص بالبيئة المصرية قائلاً: “بحيث الي يتفرج على النسخة الامريكية ينبسط ويحس أنه في أجواء أمريكية والذي لم يشاهده وشاهد النسخة العربية يشعر في ذات الوقت أنه يشاهد سوتس بنكهة وروح مصرية مختلف”.
 

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