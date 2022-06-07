المستشار عبدالمجيد محمود: الرياضة أصبحت صناعة واستثمارا وليس فقط للترويج.. فيديو





قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق ،إن قناة صدى البلد تتميز بالوطنية والاحترافية الشديدة في كل برامجها.



وأضاف المستشار عبد المجيد محمود ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الرياضة أصبحت صناعة واستثمار وليس فقط للترويج، والمستثمر لن يدخل في بيئة ليس آمنة، فهو يحتاج إلى منظومة قانونية تساعد على التوصل لحلول في أى نزاع، ونهدف من المؤتمر تسهيل عملية الاستثمار والتنفيذ والتوجه لمنظومة قانونية سهلة من المنظمات القانونية المختلفة مثل المحكمة الدولية كاس ، ومركز أبوظبي للتحكيم الرياضي ".

وواصل :" الشركات والاستثمارات الرياضية، تساهم في زيادة الدخل القومي، وقد تم مناقشة تطبيقات وتجارب تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الرياضية في بعض الدول العربية، وذلك خلال المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون".

وأردف: "الشأن الدولي في أحيان كثيرة يكون أشمل ويتسع عن الشأن الداخلي وهذا الأمر طبيعي ومنها المسائل الرياضية ويجب أن تتوافق مع هذه الأنظمة الدولية. مثل المحكمة الرياضية كاس في سويسرا. والالتزام بهذه القوانين غير مضر ولا ينال من القضاء الوطني في أي دولة، الاستثمار الرياضي هو المطلوب والصورة المثلي مثلما يحدث في بيراميدز وسيراميكا وشركة الأهلي لكرة القدم في تحول الهواية إلى صناعة واستثمار، وكلما زادت الشركات والاستثمارات كلما ساهم في زيادة الدخل القومي. لابد من دعم الصناعة في الرياضة وتوفير الضمانات الخاصة به . انظروا لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان".

وحول خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا قال: "عملت لمدة 20 عاما في مجلس إدارة الأهلي. الأهلي لا يلعب وحده. وتداول البطولات أمر طبيعي. الأهلي حصل على 10 ألقاب إفريقية وتوجت بالدوري أكثر من ٤٢ مرة، نحن نفخر بما يقدمه الأهلي للمنتخبات الوطنية. ورسالتي للجماهير، تمسكوا بالروح الرياضية وشجعوا فريقكم سواء توجتم بالبطولة أو لا".



