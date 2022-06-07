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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مباحثات وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر في واشنطن

وزيرا خارجية الولايات
وزيرا خارجية الولايات المتحدة وقطر

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مباحثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وكتب بن عبد الرحمن في تغريدة على تويتر: "سررت بلقاء صديقي أنتوني بلينكن اليوم في واشنطن حيث بحثنا أهم المستجدات وعلى رأسها تطورات مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران والوضع في أفغانستان والحرب في أوكرانيا وعدد من الملفات الإقليمية".

وأضاف: "أكدت على أهمية العلاقات بين بلدينا وأتطلع للحوار الاستراتيجي الخامس بيننا لتعزيز ما تم إنجازه".

ومن ناحية أخرى، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الاثنين، أن التقارير حول "سرقة" روسيا للقمح الأوكراني "موثوقة".

وقال بلينكن إن الكرملين يصدر الجوع إلى أنحاء العالم بسبب الحرب على أوكرانيا، موضحا أن الدول الأفريقية ضحية للحرب رغم بعدها.

وأكد الوزير الأمريكي أن حرب روسيا لها تداعيات كبيرة على الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن العديد من السفن لا تستطيع مغادرة موانئ أوديسا.

وزير الخارجية الامريكي وزير الخارجية القطري الاتفاق النووي الولايات المتحدة أفغانستان

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