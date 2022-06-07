المبعوث الأممي يعود إلى اليمن لعقد مباحثات مع الحكومة والحوثيين

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي هانس جروندبرج، سيتوجه إلى اليمن غدا الأربعاء، لعقد لقاءات مع الحوثيين.

وقالت العربية السعودية إن المبعوث الأممي سينتقل عقب ذلك من صنعاء إلى عدن لعقد مباحثات مع الحكومة الشرعية.

وكانت كشف رئيس وفد الحكومة اليمنية لمفاوضات تعز عبدالكريم شبيان ، عن تأجيل مفاوضات فتح الطرق في تعز ، التي كانت مقررة السبت الماضي، إلى الأحد لتأخر وصول وفد الحوثي إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقال شيبان، في تصريحات بحسب «عكاظ» : «نحن جاهزون ومستعدون وليس لدينا ما نتحفظ عليه، رؤيتنا واضحة وإنسانية، هي فك الحصار عن المدنيين، وأنهاء الخروقات والقصف العشوائي والقنص للأحياء السكنية؛ التزاماً بالهدنة، وكنا أبلغنا بأن المفاوضات الثانية ستبدأ اليوم السبت، لكن في وقت متأخر طلب منا عقد اجتماع مع المبعوث الأممي وأبلغنا بالتأجيل ليوم الأحد».