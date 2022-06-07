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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم التحذير.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يسخر من بيان محاميها: ضربني واشتكى

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

علق وائل - شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز - على بيان محامي شقيقته «أشرف عبد العزيز»، بشكل ساخر، رغم التحذير القانوني الذي وجهه المحامي بعدم الزج باسم الفنانة عبر السوشيال ميديا. 

 

وقام شقيق ياسمين عبد العزيز، بمشاركة بيان المحامي أشرف عبر العزيز -عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي على فيسبوك- وعلق بشكل ساخر، قائلًا: «ضربني واشتكى»، واستخدم الرمز الضاحك بعد التعليق. 

بيان محامي ياسمين عبد العزيز 

أصدر المحامي أشرف عبد العزيز، تحذيرًا لـ وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الزج بسم الأخيرة، واستخدامه في أحاديث أو حوارات على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وقال المحامي أشرف عبد العزيز، في بيانه التحذيري: «يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة .. لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك». 

 

صدام ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

يأتي ذلك بعدما رد وائل عبد العزيز علي تصريحات شقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال وائل :"انا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي .. انتي متعرفيش أنا شيلت عنك ايه وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير لكن انتي مبتتعلميش .. ربنا بيدي الانسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجه .. ربنا يهديكي ولو عالبيع إنتي بايعة من ٢٠ سنة وإحنا اللي بنشتريكي "  .

ردت ياسمين عبد العزيز،علي تصريح أخيها وائل عبد العزيز الأخير عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وكتبت عبر خاصية الاستوري بموقع إنستجرام :"اتوكس انت ياللي بعت أخدتك واخدت عربية مرسيدس".

وكانت قد ألغت ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وجاء ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الأخيرة، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

 

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