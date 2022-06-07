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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية

محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العاملين داخل مركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذى المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل وآخر التطورات بالمركز.

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ، بورسعيد واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية،  واللواء محمد أبو بكر مدير الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

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محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية

واستعرض المحافظ مع العاملين بالمركز،  الموقف التنفيذي لعدد من ملفات عمل مركز الخدمات الاستيرادية.

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية

 واشاد محافظ بورسعيد بجهود العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية في سرعة إنجاز الاعمال المنوطة إليهم، مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الاستيرادية شهد تطورا في مستوى الأداء، يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد .

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بمركز الخدمات الاستيرادية
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