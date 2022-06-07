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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر المخدرات بمدينة رأس سدر

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات في رأس سدر

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار جمال الدين ذكي، وعضوية المستشارين محمد عزت سيد، هيثم محمود محمد، وحضور مصطفى يوسف وكيل النيابة، وعاطف عودة سكرتير المحكمة، بمعاقبة عز أحمد عبد الحميد أحمد، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، في قضية النيابة العامة رقم (1286 ) لسنة 2021، جنايات قسم شرطة رأس سدر، والمقيدة برقم ( (533لسنة 2021 جنايات كلي جنوب سيناء، لتجارته في المواد المخدرة ، وحيازته لسلاح أبيض.
 

تعود أحداث الواقعة عند ورود معلومات لمعاون مباحث رأس سدر، بقيام المدعو عز أحمد عبد الحميد أحمد، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا منطقة أرض الجمعية مسرحًا لمزاولة نشاطه، وأكدت التحريات السرية هذه المعلومات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم خلال مزاولة نشاطه الإجرامي.


وفي يوم 10 سبتمبر 2021، بدائرة قسم شرطة رأس سدر، جرى مداهمة المتهم بالموقع الذي يمارس به نشاطه الإجرامي، وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض.
وبمواجهة المتهم، أقر بحوزته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بغرض تجزئتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
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صورة أرشيفية مخدرات

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رأس سدر مخدرات السجن ٣ سنوات جنوب سيناء

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