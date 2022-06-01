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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث مأساوي علي طريق شرم الشيخ مصرع ٥ من أسرة واحدة وإصابة واثنين آخرين

مصرع 5 من أسرة واحدة وإصابة واثنين آخرين

حادث انقلاب
حادث انقلاب

لقي خمس أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق شرم الشيخ الجديد  علي أثره احترقت السيارة وحاول أحد الأشخاص القفز من السيارة فلقي  مصرعه في الحال .

حيث وقع حادث الانقلاب علي  الطريق الدولي الجديد، الرابط بين شرم الشيخ ونفق الشهيد أحمد حمدي، حادثا مأساويا اليوم، حيث انقلبت سيارة ملاكي على جانب الطريق المؤدي إلى شرم الشيخ، واشتعلت النيران بها، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين.

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد، أمام الكيلو 50 المتجه لشرم الشيخ، واشتعلت النيران في السيارة، ما أدى لمصرع 5 من أسرة واحدة، وهم عاطف فتحي ماهر محمد 40 سنة، ومحمد هشام فتحي 9 سنوات، وملك خالد قنديل 8 سنوات، وسمر جمال حسني بيومي 30 سنة، وميار هشام فتحي 7 سنوات.

كما أسفر الحادث عن إصابة اثنين آخرين، وهما محمد خالد كمال 8 سنوات، مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجرح قطعي بالأذن اليسرى مع نزيف، اشتباه كسر باليد اليسرى، كدمات وسحجات بالجسم، ويوسف هشام فتحي 7 سنوات، مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل  الجثث والمصابين لمستشفى شرم الشيخ
وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثث.
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حادث

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Screenshot_٢٠٢٢-٠٦-٠١-٠٢-٣٧-٤٧-٧٤٩_com.facebook.katana~2
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Screenshot_٢٠٢٢-٠٦-٠١-٠٢-٣٧-٥٢-٤٩٤_com.facebook.katana~2
Screenshot_٢٠٢٢-٠٦-٠١-٠٢-٣٧-٥٢-٤٩٤_com.facebook.katana~2
حادث انقلاب ملاكي طريق شرم حادث مأساوي مصرع إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة

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