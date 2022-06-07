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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روان بن حسين تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".


وظهرت روان حسين في الصورة بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستان اسود، واعتمدت مكياج جذاب، وعلقت "اللي متعود علي الرخيص مايعرف يصون الغالي"مما نال إعجاب متابعيها.

 
وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر. 


الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.

 

نجمة السوشيال ميديا الكويتية فستان اسود روان بن حسين إطلالة مبهجة التواصل الاجتماعي

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