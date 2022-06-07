لن أقبل الأسف.. منة شلبي تطلب تغيير اسم متابع عبر تويتر

طلبت الفنانة منة شلبي من أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغيير اسمه، بسبب تشابه الأسماء بين المتابع مع اسمها.

وكتبت منة شلبي في تغريدة: “مساء الخير أنا عندي مشكلة مع النوع ده من التويتات معنديش مشكله انك تكتب اسمك كانك انا وانت مش انا!! بس عندي مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك احسن بليز”.

وتابعت منة شلبي في تويتة أخري: “أنا كمان آسفة جدا اني مش قابلة الأسف بليز غير اسمك”.

وتصدرت الفنانة منة شلبي، مؤشرات البحث جوجل، بعد الإعلان عن إعادة عرض مسلسلها “واحة الغروب" على قناة "سي بي سي" في السادسة مساء.

وكانت مصممة الأزياء ريم العدل، عبرت عن حبها لـ شلبي بعد التعاون بينهما في مسلسل واحة الغروب، ثم فيلم نوارة، وأكدت أنها مريحة في التعامل ومتعاونة ولا تعترض على ما أقدمه لها من أزياء في أدوارها.

وقالت ريم العدل في تصريحات لـ "صدى البلد": في فيلم نوارة قدمتها بشكل كان غريبًا على الجمهور، فغيرت شكل ملامحها وأسنانها وشعرها وأظافرها ولم تعترض تمامًا لكن على العكس كانت متعاونة، أما في مسلسل واحة الغروب، كنت أصبغ لها شعرها كل أسبوع لأخرج بهذا اللون الأحمر الذي أبهر محبيها، "عذبتها وهي ماعترضتش".



وأوضحت ريم العدل أنها تفضل العمل على شخصيات تاريخية وفي الأعمال التي تروي قصص في حقب زمنية قديمة مثل فيلم سمير وشهير وبهير، واحة الغروب، جاكسون.

مساء الخير انا عندي مشكله مع النوع ده من التويتات معنديش مشكله انك تكتب اسمك كانك انا و انت مش انا !!بس عندي مشكله كبيره مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك احسن بليز !!!! — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) June 6, 2022