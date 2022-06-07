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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الاتصالات: اهتمام بتطوير البنية المعلوماتية في القرى ضمن حياة كريمة

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال اجتماعه في لجنة المشروعات

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم وابرز القطاعات التى يعتمد عليها فى دعم المشروعات الصغيرة وذلك من خلال ربط الشركات الصغيرة ومراكز إبداع مصر الرقمية التى لها دور كبير فى إعداد كوادر مؤهلة للعمل.

 

 وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:" الوزارة لديها 4 محاور لمبادرة "حياة كريمة" تطوير البنية المعلوماتية فى القرى والانترنت الأراضى فى كل المدن المصرية، ومنذ بداية 2022 مصر تتربع على عرش الانترنت فى القارة الأفريقية من حيث السرعة وهذه هى المكانة التى تستحقها الدولة المصرية.

 

 وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب :" الهدف من مدارس "وى" تغيير الصورة النمطية للعامل الفنى التقنى وذلك من خلال تدريب عملى متميز لتغيير الموروث بشأن العامل الفنى التقنى، وهى مدرسة للمتفوقين ممن يرغبون فى التميز، وبدأنا العام الماضى بمدرسة واحدة وبعد النجاح الذى حققته الذى فاق التوقعات اقمنا 5 مدارس إضافية معامل على أحدث مستوى وشراكة مع شركات عالمية، ودورات عالمية ليشعر الطالب بالتميز وتكون إضافة قوية وحقيقة لسوق العمل المصرى".

 

و قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة اتبعت نهج المشروعات الصغيرة تلك الدول التي أصبحت فى مصاف الدول الكبرى ومن ثم جاءت أهمية تلك المشروعات التى تعد قاطرة التنمية والصناعة الحقيقة لدورها فى دعم المنتج المحلى وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مباشر.

 

 وأضاف مرعى، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون المشروعات اكد على حوافز وتيسيرات وتسهيلات لهذا القطاع الحيوى، مؤكدا أن قطاع الإتصالات من القطاعات الواعدة.

الاتصالات مجلس النواب المشروعات الصغيرة حياة كريمة القارة الافريقية تكنولوجيا المعلومات سوق العمل

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