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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير إنجليزية: محمد صلاح في برشلونة مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري من التجديد للفريق في ظل قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل صيف 2023 

وأكدت شبكة ليفربول ايكو أن محمد صلاح أخبر المقربين منه قراراه بالرحيل عن الفريق بنهاية عقده والانضمام لفريق برشلونة. 

وأضافت أن محمد صلاح كان يقترب كثيرا من التجديد لليفربول ولكنه تلقي عرضا من برشلونة بضمه مجانا عقب انتهاء تعاقده الموسم المقبل. 

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وأكدت صحيفة ميرور أن برشلونة وعد محمد صلاح بضمه خلال الموسم المقبل مجانا مع تحقيق كافه طلباته المادية. 

كان محمد صلاح قد أكد خلال مؤتمر صحفي أنه سيبقي في ليفربول الموسم المقبل. 

ويغيب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن مباراة المنتخب الوطني أمام  إثيوبيا، والتي ستقام بعد غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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