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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يساعد على النوم.. تعرف على فوائد العنب الأحمر

صدى البلد

 

 

يعد العنب مفيدا للعقل والقلب والبشرة وذلك لغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، ولذا فهو من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها بمفردها أو إضافتها إلى سلطات الفاكهة أو الزبادي.

ويستعرض التقرير التالي فوائد العنب الصحية وفقاً لموقع "Eat This, Not That" الأمريكي.

نوم افضل..
تناول القليل من حبات العنب قبل الخلود إلى النوم قد يساعد في الحصول على ليلة هادئة.

وأفادت أبحاث بأن العنب الأحمر والمواد الغذائية المرتبطة به مثل عصير العنب هي مصدر طبيعي للميلاتونين، والذي يشار إليه غالباً باسم "هرمون النوم"، وهو هرمون طبيعي تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ، إذ أن عملية إفراز الميلاتونين تحدث حيث تواجه العين الظلام، مما يسبب الإحساس بالنعاس أثناء الليل ومن ثم النوم.

صحة القولون..
في دراسة تجريبية أجريت عام 2009، صدرت تعليمات للأفراد المصابين بسرطان القولون بتناول العنب يومياً لمدة أسبوعين، ليكتشف الباحثون أن استهلاكه قلل من إنتاج الجينات المسؤولة عن تعزيز نمو الورم في القولون.

لا يشير هذا البحث إلى أن العنب سيعالج سرطان القولون، ولكنه قد يشير إلى أن العنب يمكن أن يكون فعالاً في الحفاظ على صحة القولون الجيدة.

تخفيف أعراض العلاج الكيميائي..
أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً للعلاج الكيميائي هو الغثيان، وقد يساعد امتصاص الفاكهة المجمدة مثل العنب المجمد أو الكرز، على تخفيف هذه الأعراض.

تقوية الجهاز المناعي..
نظراً لأن العنب مصدر كبير لفيتامين سي، فقد يساعد جهاز المناعة على محاربة الالتهابات البكتيرية والفيروسية.

ومع التمتع بجهاز مناعة قوي، تكون أجسامنا أكثر قدرة على محاربة ومنع أي مرض مفاجئ قصير الأمد.

خفض الكوليسترول..
يحتوي العنب على كمية كبيرة من الألياف، مما يجعله خياراً جيداً للمساعدة على خفض النسبة المرتفعة للكوليسترول.

وفي دراسة أجريت على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن الذين تناولوا 3 أكواب من العنب الأحمر يومياً لمدة 8 أسابيع، كان لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

صحة العظام..
بفضل فيتامين ك والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة به، قد يساعد تناول العنب في الحفاظ على قوة العظام.

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