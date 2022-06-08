تعرف على أكثر سيارة صينى مبيعا فى مصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، عن تقريره الجديد، للمبيعات في السوق المحلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 .

شيري اريزو 5 موديل 2022

وأوضح تقرير الأميك انه جاء فى فئة السيارات الصينى ، طراز شيري أريزو 5 ، كأكثر سيارة تم بيعها خلال الربع الاول من عام 2022 فى السوق المحلى المصرى بعدد بيع 2672 سيارة .

ومن المعروف ان السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الاول مانويال خماسي السرعات والاخر أوتوماتيكي الاداء CVT.

شيري اريزو 5 موديل 2022

وتتسارع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 من نقطة السكون 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كم ، و تصل السرعة القصوى للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة .

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 ، بقاعدة عجلات بطولها 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4572 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، مع 129 مم للخلوص الارضي .

شيري اريزو 5 موديل 2022

وتظهر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 ، بمصابيح أمامية حادة المظهر، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وجنوط رياضية تصل إلى 16 بوصة.

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 على مكيف هواء، وعدد 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي، ونظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات ومنها مثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيزات .

شيري اريزو 5 موديل 2022

تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع تقنية الثبات الالكتروني ESP، ومانع السرقة ايموبليزر، وخاصية مراقبة الجر TCS، وتقنيات اخرى مثل حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.

اما عن اسعار شيري اريزو 5 موديل 2022

- الفئة الأولى مانيوال بسعر 217 الف جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 242 الف جنيه.

- الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 257 الف جنيه.