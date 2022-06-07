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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نهاد أبو القمصان: 96% نسبة الطلاق المنفرد في مصر

نهاد أبو القمصان،
نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن قانون الأحوال الشخصية لعام 2004 لم يحل مشكلة وأغلبه لم يطبق، والتدهور الذي وصلنا له في قانون الأحوال الشخصية بسبب الإجراءات، لافتة إلى أن اللجان الإلكترونية هاجمت كل مشاريع قوانين الأحوال الشخصية السابقة.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الاحوال الشخصية تحتاج للجان أخرى لمساعدتها، كما طالبت أن يتيح القانون الجديد نفاذ الاتفاق الودي بين الزوجين، موضحة أن اختصار الاجراءات في قوانين الاحوال الشخصية يمنع مشاكل كثيرة.

وأشارت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أن نسبة الطلاق المنفرد من الرجال في مصر هي 96%، مؤكدة أن التوعية بالآثار السيئة للطلاق يجل الكثيرين يعودون عن قرارهم.

 

حديث القاهرة القاهرة والناس قانون الأحوال الشخصية حقوق المرأة الاحوال الشخصية

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