موعد وأسعار تذاكر حفل سيمون على مسرح ساقية الصاوي غدًا

تستعد الفنانة سيمون لإحياء حفلها الأول على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك، غدًا الخميس الموافق 9 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكتبت سيمون عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: "في انتظاركم الخميس 9 يونيو في ساقية الصاوي، نغني ونفرح، يلا قبل ما التذاكر تخلص عايزة أشوفكم، يلا بينا".



وطرحت ساقية الصاوي تذاكر حفل سيمون بفئة واحدة فقط، بلغ سعر تذكرة الحفل 100 جنيه، كما يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للساقية، وتقدّم صاحبة الروح الفرفوشة خلال الحفل عدد من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات القديمة والحديثة.

يذكر ان طرحت المطربة سيمون أغنية جديدة بعنوان “ملكة”، عبر موقع يوتيوب، وهى الأغنية التى تقدمها فى حب الأم وفضلها على أبنائها.

أغنية “ملكة” غناء سيمون ومن كلمات وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع ميكس وماستر زوم.

قالت الفنانة سيمون: "كان بيتحط بوستر لصوري فى الشريط.. وكانت الصور حلوة ومختلفة ودا كان وقت مختلف.. ومكنش فيه الحاجات بتاعة دلوقتي”.

وأضافت سيمون، خلال حوارها ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنها دائما ما تتصرف بطبيعتها وتحاول دائما أن ترتدي بأبسط ما يمكن، معقبة: “أحب أن الناس تحبني زى ماانا بطبيعتي.. ووالدي كان يقول لي أن أكون نفسي”.