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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحمد لله طلع مش مسعور.. رحمة حسن تطمئن متابعيها بعد عضة الكلب|صور

صدى البلد

حرصت الفنانة رحمة حسن علي طمأنة متابعيها ،عقب تعرضها للعض من قبل كلب في الشارع .

ونشرت رحمة حسن عبر حسابها بتطبيق انستجرام صورًا لتطعيمات الكلب وعلقت عليها:"دى صور لتطعيمات الكلب الحمد لله طلع مش مسعور".

وكانت قد كشفت الفنانة رحمة حسن عن تعرضها للعض من قبل أحد الكلاب بالقرب من منزلها، وصدمتها من الحدث وتخوفها من القطط والكلاب بعد هذا الموقف. 

وكتبت رحمة حسن عبر انستجرام:" مساء الخير..امبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة اجيب حاجة من السوبر ماركت جمبالبيت ،وكنت ماشية علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي ، بيهجم عليه بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطة بنابه في منطقة حساسة . صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابة ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ،وانا طبعا خايفة ومصدومة".

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رحمة حسن تتعرض للعض في الشارع: عندي تروما ومرعوبة

واستطردت رحمة حسن:" وتعبانه وعندي تروما من امبارح ، والي واجعني اكتر اني مَش عارفه اتصرف ازاي .. خصوصا اني اكيد مَش عايزه الكلب يتاذي، بس كمان مَش عايزه اي انسان كمان يتأذى ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي .. انا كنت بشوف الكلب ده دائما مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جمب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه ، امبارح صاحبت الكلب قالتلي متخافيش هو عض ولادي قبل كدا وتمام محصلش حاجه ! طبعا انا اتصدمت لما عرفت انها مَش اول مرة الكلب يعض حد ومع ذلك هي سايباه عادي في الشارع من غير كمامه او حد قوي يمسكه .. بجد حرام عليكم ، الكلب لما بيكون حجمه كبير وشرس بيعتبر سلاح ،وصاحبه مسؤل مسؤلية كاملة عنه ويحاسب علي اهمال مسؤليته ، خصوصا لو اهماله تسبب لشخص تاني في اذي بدني يحتاج اكتر من ٢١ يوم علاجواذي نفسي ماعرفش هايحتاج قد ايه عشان يخف".

وأوضحت رحمة حسن حالتها قائلة:" انا كنت بحب انزل احط اكل ومايه للكلاب والقطط تحت البيت ، دلوقتي انا حقيقي مرعوبة اقرب منهم وخايفه جدا.. انا اسفه طولت عليكم بس انا بجد مَش عارفه المفرود اعمل ايه عشان محدش تاني". 

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